شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم :من داخل قصر "صدام حسين" سرقت ملكة بريطانيا هذا الشي الثمين لتثير موجة غضب عارمة للعراقيين!! شاهد مالذي سرقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تظهر ملكة بريطانيا وهي تلقي خطابا للشعب وخلفها بيانو ذهبي يعود للراحل صدام حسين. صورة البيانو المطلي بالذهب أثارت عاصفة من الانتقادات زاد من حدتها تغريدة كتبتها جاكي بيرد، الصحفية الأسكتلندية، ومذيعة الــ”بي بي سي” علي تويتر، حيث قالت إن البيانو ا تم “إنقاذه” من قصر صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1990. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements نشطاء مواقع التواصل ردوا على التغريدة ن البيانو الذهبي تعرض للنهب والسرقة وليس الإنقاذ حيث أشاروا إلى أن تلك الصورة كفيلة بكشف الجناه الحقيقيين وراء نهب العراق والإطاحة بالرئيس.

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر صادم :من داخل قصر "صدام حسين" سرقت ملكة بريطانيا هذا الشي الثمين لتثير موجة غضب عارمة للعراقيين!! شاهد مالذي سرقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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