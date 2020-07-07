شكرا لبحثكم عن خبر صدق او لاتصدق : رشة مياه مطر بسيارة فتاة تودي بحياة شخص بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اودت رشة مياه بسيارة فتاة بحي المعلا بحياة شخص عقب تطور الأمر إلى شجار وعراك واطلاق نار.

ووقعت الحادثة قبل يوم بحي حافون بالمعلا حينما كان شخص ويدعى حسن البكري سيارته بالقرب من حي حافون حينما دهست سيارته بقعة من الماء المتراكم جراء الامطار لتلتصق بسيارة فتاة كانت تمر بنفس الطريق.

وتسبب الأمر بنشوب خلاف بين البكري والفتاة التي تقود السيارة لينتهي الأمر بالصلح بين الطرفين بحسب شهود عيان .

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وتطور الأمر لاحقا بعودة مسلحين يتبعون الفتاة إلى محل بنشر يملكه البكري بالمعلا حيث قام المسلحون بالتشاجر مع اسرة البكري الذي كان يتواجد في البنشر .

وتطور الأمر إلى إطلاق نار تسبب بمقتل شخص أخر ويدعى احمد البكري والذي اصابته رصاصة في القلب.

وعلمت صحيفة عدن الغد ان السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة واحتجزت عدد من المتهمين.