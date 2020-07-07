شكرا لبحثكم عن خبر اصابة سلطان البركاني ونائبه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علم موقع بوابتي من مصادر خاصة عن اصابة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني واحد نائبيه بفايروس كورونا. وقال المصدر إن البركاني أصيب بالفيروس مع احد نائبيه في فندق الريتز بالرياض وجرى تعليق جميع المشاورات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

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