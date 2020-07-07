شكرا لبحثكم عن خبر قالت لن نتعامل مع غيره .. السعودية تفرض على الرئيس اليمني تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في رئاسة الجمهورية إسم المرشح الذي تدعمه المملكة العربية السعودية لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة. ونقلت قناة "بلقيس" عن المصدر قوله إن السعودية أبلغت الرئيس هادي بأنها لن تتعامل مع رئيس وزراء غير معين عبد الملك. Advertisements وأوضح أن الرئيس طرح خلال المشاورات الجارية اسم رشاد العليمي كمرشح بديل لرئاسة الحكومة. وتدور في العاصمة السعودية الرياض مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب. وتأتي المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان السعودية وقفا لإطلاق النار بين الطرفين في محافظة أبين (جنوبي اليمن) ونشر مراقبين على الأرض بالمحافظة.

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