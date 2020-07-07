شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أبو علي الحاكم يظهر جوار نجل محسن سبيعيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي الحوثي البارز ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة أبو علي الحاكم، إلى جوار نجل محسن سبيعيان، الذي قتل مؤخراً في عملية نفذتها وحدات من القوات الحكومية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وشارك الحاكم في اللقاء القبلي الذي عقدته قبائل مذحج وحمير وبكيل وحاشد في محافظة الجوف وأعلن النفير العام على محافظة مأرب لنصرة “أسرة آل سبيعيان” وهو قائد خلية تابعة للحوثيين في محافظة مأرب.

ودعا القبائل الموالية للجماعة للنكف القبلي والنفير العام ردا على الجريمة باعتبارها عيبا أسودا في حق قبائل مأرب عامة وقبيلة عبيدة خاصة” مطالبا قبائل عبيدة بالقيام “بما يحتم عليهم العرف الشرعي والقبلي في تتبع الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة”.

وطالب اللقاء القبلي قبائل عبيدة بـ”فتح الحد والبلد لقبائل اليمن لتقوم بدورها وتعطيها مهلة ثلاثة أيام للجواب على الرسالة في حال عدم قدرتها أو تعثرها عن القيام بواجبها”.

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والأحد قبل الماضي شهدت محافظة مأرب اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية مسنودة برجال قبائل، وبين الشيخ محسن سبيعيان انتهت بمقتل الأخير وستة من أفراد أسرته.

وأعلنت القوات الحكومية القضاء على خلية تعمل لصالح الحوثيين يقودها سبيعيان، تعمل على زراعة الألغام والعبوات الناسفة على طرق إمدادها، بالإضافة إلى تهريب قطع ومعدات صناعة الطائرات المسيرة للحوثيين عبر الطرق الصحراوية.