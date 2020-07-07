شكرا لبحثكم عن خبر أسرار الجمجمة رقم 5842 .. الجزائر تكشف مفاجآت عن “صاحبها” المصري المختفي قبل 170 عاما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن هوية رفات وجمجمة قتيل سقط خلال المواجهات مع الاحتلال الفرنسي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأوضحت أن الجزائر استعادت، رفات 24 من قتلى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي والتي انتهت بالاستقلال في 5 يوليو 1962، وتبين أن من بينهم مواطن مصري.

وأشارت إلى أن المتوفي يدعى موسى بن الحسن المصري الدرقاوي وهو صاحب الجمجمة رقم 5942، مضيفة أنه ولد بالقرب من مدينة دمياط بشمال مصر، وتوفي والده وهو طفل صغير، وفي العام 1822 أصابه مرض خبيث في الرأس أجبره على الذهاب إلى سوريا للعلاج حيث استغرق عاما كاملا، توجه بعدها إلى القسطنطينية بتركيا ومنها إلى غرب الجزائر.

وانتقل “الدرقاوي” بعد ذلك إلى طرابلس سنة 1826 حيث التقى بالشيخ سيدي محمد بن حمزة ظافر المدني شيخ الطريقة الشاذلية، وهناك تلقى العلوم الشرعية، قبل أن يستقر في مدينة الأغواط بوسط الجزائر عام 1829.

وأوضحت أن سكان الأغواط أحسنوا استقباله تقديرا لعلمه وبنوا له زاوية، ومنحوه أراضي وحدائق تعرف الآن بزقاق الحجاج، حيث أقام بها لمدة عامين، انتقل بعدها لمدينة مسعد التي أسس له سكانها زاوية، وأصبح له الكثير من المريدين وامتد صيته لمدينة قصر البخاري والمدية.