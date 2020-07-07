شكرا لبحثكم عن خبر يحيى الفخراني يكشف عن وصيته لأولاده بعد التنمر على رجاء الجداوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، عن وصيته لأولاده إذا أصابه المرض، ناعيا في الوقت نفسه الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بفيروس كورونا.

وقال الفخراني في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب: "لما حصل تنمر على رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال".

Advertisements

وقال عمرو أديب: "اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".

وتعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لهجوم كبير من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة قيام الحكومة المصرية بنقلها إلى مستشفى الإسماعيلية فور علمهم بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، وأجرت 3 مسحات تحاليل "pcr"، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا إلى أن توفيت الأحد.