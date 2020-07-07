شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور... أفعى عملاقة بقرنين تهاجم أحد أبطال الجيش في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت أفعى ذات قرنين أحد أبطال الجيش الوطني في مترسه في احدى جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن). وقال الجندي، المقداد بن طعيمان، إن الأفعى هاجمته اثناء تواجده في مترسه بالجبهات. وتمكن الجندي طعيمان بضرب الحية بالرصاص الحي على رأسها، مما أدى إلى مقتلها على الفور بعد أن باغتته في مترسه.

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