شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول اصلاحي جديد ينشق عن الشرعية ويعود الى الحوثي .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انشق قائد بارز بجيش الشرعية بمارب واعلن انضمامه الى الحوثيين. وقال محمد البخيتي القيادي الحوثي:عاد إلى صف الوطن القيادي في حزب الاصلاح الشيخ/ محمد علي عامر الخزاعي. Advertisements واضاف: عضو المجلس المحلي لمديرية التعزية وضابط في لواء الصقور مأرب برتبة عقيد. واختتم:قرر العودة بعد ان تجلت له حقيقة اطماع العدوان.

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