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وفاة نائب مدير البنك المركزي اليمني ومصدر يفصح السبب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

توفي مساء امس  نائب محافظ البنك المركزي فرع محافظة الضالع شمال العاصمة عدن. 

 

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وقال مصدر ان عبده عبيد الحاج النميري نائب مدير البنك المركزي اليمني فرع الضالع توفي بوعكة صحية.

 

ولفت بالقول  نظرا لوعكه صحية توفي قبل قليل في احدى مستشفيات العاصمة عدن. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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