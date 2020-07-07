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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد عبدربه صالح الأقرع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بالعميد خالد صالح الأقرع قائد اللواء الأول مشاه جبلي عزاه فيه باستشهاد أخيه العقيد عبدربه صالح الأقرع وهو يرابط في ميادين العزة والشرف، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار نائب رئيس الجمهورية خلال الإتصال إلى مناقب الشهيد وأدواره البطولية التي سطرها مع رفاقه الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات القتالية وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، ليلحق بإخوانه الثلاثة الذين استشهدوا جميعاً في ذات الدرب، مثمناً هذه التضحيات الجسيمة التي قدمتها أسرة الأقرع وقبيلة الجدعان وكل أبناء القبائل الحرة في مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء وكل أرجاء اليمن وأدوارهم المشهودة في مقاومة المليشيات والدفاع عن الجمهورية والثورة.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الأقرع.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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