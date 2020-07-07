شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يتعرض لضرب مبرح على يد زوجته واختها ويستغيث بالشرطة لانقاذه..وحين هرعت الشرطة لنجدته كانت المفاجئة الصاعقة التي لن تخطر على بال احد !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة، استنجد مواطن كويتي برجال الشرطة، بعد أن تعرض للاعتداء المبرح من قِبَل زوجته وشقيقتها. وحسب صحيفة "الراي"، فإن "مواطنًا اتصل بعمليات وزارة الداخلية واستنجد بهم لإنقاذه، بعد تعرضه للضرب من قِبَل زوجته وشقيقتها في مسكنه الكائن في محافظة مبارك الكبير، بسبب خلافات شخصية". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت أن الزوج زود رجال الأمن بعنوان منزله، وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى مديرية أمن مبارك الكبير، فانطلق إلى الموقع رجال الأمن، حيث خرج لهم المبلّغ وقال إن زوجته وأختها تكاتفتا عليه ضربًا وهما داخل مسكنه. آ وأضاف مصدر أمني للصحيفة، أن "رجال الأمن حصلوا على ثبوتيات الأطراف الثلاثة واقتادوهم إلى مركز الشرطة المختص، حيث سجلت قضية اعتداء بالضرب". آ وأحال رجال الأمن القضية إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوجة وشقيقتها لما ارتكبتاه بحق المجني عليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر زوج يتعرض لضرب مبرح على يد زوجته واختها ويستغيث بالشرطة لانقاذه..وحين هرعت الشرطة لنجدته كانت المفاجئة الصاعقة التي لن تخطر على بال احد !! شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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