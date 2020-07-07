شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسن قواعد جديدة وتفرض عقوبات عاجلة منها الغاء التأشيرة و الترحيل فورا لأي مبتعث يقوم بهذه المخالفات ابتداء من اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قرارات عاجلة تستهدف جميع الطلاب المبتعثين فيها بما فيهم ابناء اليمن ابتداء من اليوم الثلاثاء .

وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن الطلاب الدوليين الذين يسعون للحصول على درجات علمية في البلاد، سيتعين عليهم مغادرة البلاد أو المخاطرة بالترحيل إذا تحولت جامعتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط.

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وأضافت إدارة الهجرة الأمريكية في بيان صحفي، أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تُصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في المدارس أو البرامج التي تكون متاحة بالكامل عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة هذا العام، ولن تسمح الجمارك الأمريكية وحماية الحدود لهؤلاء الطلاب بدخول الولايات المتحدة.

وتابعت: “يجب على الطلاب الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة والمسجلين في مثل هذه البرامج مغادرة البلد، أو اتخاذ تدابير أخرى، مثل الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تلزم الطلاب بالحضور للبقاء داخل البلاد في وضع قانوني”، مشيرة إلى أن كل مَن يخالف تلك الأمور سيكون عرضة للعقوبات، وإلغاء التأشيرة، والترحيل.

وتنطبق القواعد الجديدة على الأشخاص الذين يحملون تأشيرات F-1 ، سواء طلابًا في المدارس الثانوية، أو الكليات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، وكذلك يشمل القرار الطلاب الذين يحملون تأشيرات M-1 (تأشيرة البرامج المهنية).