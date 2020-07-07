شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكلمات مؤثرة يحيى الفخراني ينعي الجداوي ويعلن وصيته لأولاده والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نعى الفنان المصري يحيى الفخراني، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية بفيروس كورونا، كاشفًا في الوقت ذاته عن وصيته لأبنائه.
وقال الفخراني في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: “لما حصل تنمر على رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأضافت: “اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى”.
يذكر أن الفنانة الراحلة تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة قيام الحكومة المصرية بنقلها إلى مستشفى الإسماعيلية فور علمهم بإصابتها بفيروس كورونا.
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