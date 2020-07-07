شكرا لقرائتكم خبر عن خبير روسي.. يفجر مفاجأة ويكشف الأسلحة الهجومية في اليمن تتطور بشكل متسارع.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية أن عدد من الخبراء العسكريين في روسيا، قد أجمعوا على أن الدفاعات الجوية السعودية فشلت في اعتراض اغلب الطائرات المسيرة التي اطلقها القوات المسلحة اليمنية بإتجاه السعودية.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين تأكيده بالتطور السريع لوسائل الهجوم لدى اليمنيين. لافتاً الى أن القوات اليمنية استخدمت في السابق الصواريخ الباليستية المتقادمة من ترساناتها العسكرية وأخرى “محلية الصنع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال: الآن، يقومون بتنفيذ هجمات مركبة على مستوى مختلف نوعيا”.. وذلك عبر طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ بالستية ومجنحة عالية الدقة بمدى يصل إلى ألف كيلومتر أو أكثر. وعادة، ما يتم تنسيق ضربات الأسلحة المختلفة بشكل جيد وتنفيذها بمساعدة الطائرات المسيرة”.