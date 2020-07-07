شكرا لقرائتكم خبر عن المغتربين يسارعون بالرحيل مع عائلاتهم من هذه الدولة الخليجية الثرية ..و"السبب صادم"..لان هناك كارثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لن مصدر مسؤول في الطيران المدني الكويتي اليوم الإثنين، أن الطيران المدني يسمح للوافدين من جميع الجنسيات لمن يرغب في المغادرة بالسفر، وذلك عن طريق سفارات بلادهم المعتمدة بالكويت.

وقال المصدر، إن التنسيق يتم بين السفارات ووزارة الخارجية الكويتية التي تنسق بدورها مع الطيران المدني لترتيب مواعيد السفر.

وغادرت أول رحلات الإجلاء من الكويت اليوم إلى بيروت عبر طيران الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 123 حالة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بين جنسيات مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغتربين يسارعون بالرحيل مع عائلاتهم من هذه الدولة الخليجية الثرية ..و"السبب صادم"..لان هناك كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.