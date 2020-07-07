شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان: بعد يوم واحد من وفاة الفنانة "رجاء الجداوي"تفجر خبر مؤسف .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أسرةآ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن وجود إصابات كثيرة في العائلة سقطوا ضحايا لفيروس كورونا القاتل.

وقال خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة، إن 8 من أفراد عائلة الجداوي بالإسماعيلية حيث ولدت الفنانة سقطوا ضحية لفيروس كورونا.

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وشيعت جنازة الفنانة الراحلة من مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أمس الأحد.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قضت حوالي 40 يوما داخل مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، فتم تركيب جهاز تنفس صناعي لها، بعد انخفاض معدل الأكسجين في الدم، وتعرضها لتليف في الرئتين، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.