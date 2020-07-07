شكرا لقرائتكم خبر عن اب العروس يصدم زوج ابنتة بهذا التصرف الغريب ليلة الزفاف.. وهذا ما طلبه منه وأصاب الجميع بالصدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلب مواطن سعودي في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة من عريس ابنته اصطحابها معه، بعد عقد قرانهما مباشرة، في تصرف مغاير لما هو متعارف عليه، ما أصاب الحاضرين بالصدمة، وحتى العروس نفسها لم تكن تصدق أن ذلك سيحدث. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقام المواطن “سعود المالكي” الذي فاجأ العريس، وفقاً لـ “المدينة”، بتسليم المهر المتفق عليه لابنته كاملاً، وإعفاء العريس من جميع مصاريف وأعباء الزواج المادية. ووجدت مبادرة والد العروس ترحيباً كبيراً من قبل الحضور، معبرين عن اعتزازهم بموقفه، داعين الآباء إلى التيسير على الشباب المقبلين على الزواج.

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