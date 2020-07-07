شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق قائد بارز بالشرعية وينضم الى الحوثيين(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements نشق قائد بارز بجيش الشرعية بمارب واعلن انضمامه الى الحوثيين.

وقال محمد البخيتي القيادي الحوثي:عاد إلى صف الوطن القيادي في حزب الاصلاح الشيخ/ محمد علي عامر الخزاعي.

واضاف: عضو المجلس المحلي لمديرية التعزية وضابط في لواء الصقور مأرب برتبة عقيد.

واختتم:قرر العودة بعد ان تجلت له حقيقة اطماع العدوان.

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