شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فاكهة يمنية متوفرة في كل منزل ولا يعلم احد فوائدها تقيك من ضعف البصر حتى بعد تجاوز الـ60 عامًا.. ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رتبط حالة الضمور البقعي بالتقدم في العُمر، ويمكن أن يؤدي تطور هذه الحالة إلى فقدان البصر بعد تخطي الـ 60. وتحدث المشكلة نتيجة تآكل المنطقة المركزية في العين المتحكمة في وضوح الصورة التي نراها، والتي تساعدنا في القيام بالأشغال اليومية مثل القيادة والقراءة. وقد وجدت دراسة أسترالية حديثة أن أكل البرتقال يومياً يحمي من الضمور البقعي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة سيدني يوفر البرتقال مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد، تعمل كمضادات للالتهابات التي تصيب العيون. وتوجد مضادات الفلافونويد في الشاي الأخضر أيضاً.

وقد وجدت الدراسة أنه حتى عند تناول البرتقال مرة واحدة في الأسبوع تتحقق الفائدة الوقائية للعيون. ويوفر البرتقال فيتامين "سي" وهو أيضاً من مضادات الالتهابات. وتساعد العادات الغذائية التي تقلل الالتهابات على الحد من خطر الإصابة بالضمور البقعي، والذي يبدأ في التزايد بعد تخطي الـ 50.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فاكهة يمنية متوفرة في كل منزل ولا يعلم احد فوائدها تقيك من ضعف البصر حتى بعد تجاوز الـ60 عامًا.. ( تعرف عليها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.