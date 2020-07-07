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عدن - ياسمين التهامي - معلومات صحية في غاية الخطورة إذا شعرت بهذه الأعراض أثناء النوم .. فأنت مصاب بأمراض القلب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب.وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة". طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب.وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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