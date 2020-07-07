شكرا لقرائتكم خبر عن من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن .. بعد قرارها بالأعتزال والابتعاد عن الفن !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 07-07-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 7-7-2020? من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن .. بعد قرارها بالأعتزال والابتعاد عن الفن !! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر مقربة من الفنانة عبلة كامل أنها قررت اعتزال الفن تماما ونهائيا بعد مسيرة طويلة. وقال المصدر إن عبلة كامل قررت تغيير جميع أرقام هواتفها حتى لا يستطيع أي شخص من الوسط الفني الوصول لها. وأشارت المصادر إلى أن مخرج مسلسل سلسال الدم يحاول الوصول لعبلة كامل منذ فترة لتقديم جزء جديد من المسلسل دون جدوى. وكانت عبلة كامل بطلة مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بمشاركة الممثل الكبير نور الشريف مصادر مقربة من الفنانة عبلة كامل أنها قررت اعتزال الفن تماما ونهائيا بعد مسيرة طويلة. وقال المصدر إن عبلة كامل قررت تغيير جميع أرقام هواتفها حتى لا يستطيع أي شخص من الوسط الفني الوصول لها. وأشارت المصادر إلى أن مخرج مسلسل سلسال الدم يحاول الوصول لعبلة كامل منذ فترة لتقديم جزء جديد من المسلسل دون جدوى. وكانت عبلة كامل بطلة مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بمشاركة الممثل الكبير نور الشريف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن .. بعد قرارها بالأعتزال والابتعاد عن الفن !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.