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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: رسالة عاجلة من السلطان "هيثم بن طارق" إلى "الملك سلمان".. بعد الفاجعة التي هزت الديوان الملكي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements سلطان عمان هيثم بن طارق، ، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد فاجعة الأسرة الحاكمة "آل سعود". وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن السلطان هيثم بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية سلطان عمان هيثم بن طارق، ، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد فاجعة الأسرة الحاكمة "آل سعود". وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن السلطان هيثم بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في وفاة الأمير بندر بن سعد آل سعود. وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس. وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

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