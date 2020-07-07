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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تستغيث : بعد تعرضها لهذا الهجوم الكاسح و المباغت .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت أسراب الجراد، الأحد، سماء العاصمة اليمنية صنعاء بشكل مكثف، في ظل مخاوف على المحاصيل الزراعية. وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أن أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعددا من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد. ونقلت الوكالة عن عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء، قوله إن "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية بحاجة لإمكانيات". وحذر من أنه في حال استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية. وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من سكان اليمن. ت أسراب الجراد، الأحد، سماء العاصمة اليمنية صنعاء بشكل مكثف، في ظل مخاوف على المحاصيل الزراعية. وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أن أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعددا من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد. ونقلت الوكالة عن عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء، قوله إن "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية بحاجة لإمكانيات". وحذر من أنه في حال استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية. وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من سكان اليمن.

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