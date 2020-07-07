شكرا لمتابعة خبر عن خبير اقتصادي يمني .. يبشر بانخفاض كبير لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد الخبير في أسواق العملات الأجنبية ، علي التويتي امس الاثنين بأن سوق العملات سيشهد تحسنا كبيرا في صنعاء.

وأضاف التويتي في منشور على صفحته في فيسبوك;سوق صنعاء قابل للنزول لان الاجرائات التي اتخذتها لجنه المدفوعات والبنك المركزي -التابعين لجماعة الحوثي- كانت قويه وكانت صحيحه.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

Advertisements

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبحسب التويتي فقد تم سحب السيولة وتجفيفها على شركات الصرافه مما دفع الشركات للبيع مقابل السيولة .

وأشار التويتي إلى أن جماعة الحوثي وجهت تجار المواد الغذائية والدواجن بعدم توريد مبيعاتهم الى شركات الصرافه وايداعها في البنوك.

وقد شهدت الأيام الأخيرا تدهورا حادا للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في كلا من صنعاء وعدن مع فارق كبير بين صنعاء وعدن.