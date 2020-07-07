شكرا لبحثكم عن خبر غرق ثلاثة أطفال في بحر ساحل أبين بخورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي ثلاثة أطفال غرقا في بحر ساحل أبين بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.

وقال شهود عيان لـ"عدن الغد" أن ثلاثة أطفال غرقوا عصر امس في ساحل أبين بمنطقة العريش بخورمكسر.

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وأضافوا بأنهم ابلغوا شرطة العريش، حيث وصل جنود من الشرطة إلى موقع الحادث، بعد أن قذفت امواج البحر جثث الاطفال إلى الشاطئ.

وأشاروا إلى أن جنود شرطة العريش قاموا بنقل جثث الاطفال إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية التعليمي بالعاصمة عدن.

الجدير ذكره أن الأطفال الثلاثة تبلغ اعمارهم بين العاشرة إلى الثانية عشر عاما.