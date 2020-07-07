شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يبرم عقودا بـ 100 ميجا كهرباء اسعافية لعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر وفقا لموقع عدن تايم ابرام الانتقالي عقود بـ 100 ميجا كهرباء لعدن. وكان اللواء احمد سعيد بن بريك زف لأبناء العاصمة عدن ، بشرى تأمين طاقة كهربائية اسعافية بقدرة 60 ميجا ستصل عدن تاريخ 20 من الشهر الجاري وستعود ملكيتها لمؤسسة كهرباء عدن، اضافة الى 40 ميجا اخرى في الشهر القادم. وتشهد مدينة عدن انقطاع شبه متواصل للكهرباء طوال ساعات اليوم.

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