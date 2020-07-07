شكرا لبحثكم عن خبر في حادثة ليست الاولى في زمن المليشيا..عودة مسلح حوثي إلى ”الحياة” بعد شهر من تشييعه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة ريمة، امس الإثنين، بعودة أحد مسلحي مليشيا الحوثي إلى أهله "حيا" بعد شهر من إعلان مقتله وتشييعه واستقبال العزاء، في حادثة ليست الاولى في زمن المليشيا المدعومة من إيران.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أهالي منطقة نفيع بمديرية الجعفرية تفاجأوا أمس بعودة علي مهدي النفيعي إلى أهله حيا يرزق بعد أن تم تشييعه ودفنه.
ولفتت المصادر إلى أن الأهالي سبق و أن تسلموا قبل شهر من المليشيا بقايا جثمان زعموا أنه للنفيعي، قتل بمحافظة الجوف، ودفنوه قبل حوالي شهر في مسقط رأسه، وأقيمت له مراسم العزاء.
جديربالذكر أن هذه ليست الحادثة الاولى التي تسلم فيها المليشيا أهالي مقاتليها بقايا اشلاء وجثامين ليست لابناءها، ليتضح بعد فترة أنهم لايزالون على قيد الحياة في استهتار بارواح عناصرها من المغرر بهم.
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