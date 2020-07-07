شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك يلتقي الفنانة أمل كعدل ويتبرع لصندوق الثرات الثقافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب امس الإثنين، في مقر الجمعية الفنانة القديرة أمل كعدل.

وفي اللقاء الذي ضم الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية، رحب اللواء بن بريك بالفنانة أمل كعدل، وأثنى على مسيرتها الفنية وعلى عطاءاتها الوطنية في مجال الفن والغناء ووطنيتها العالية التي تظهر جلياً من خلال الكلمات الفنية التي تتغنى بها، مؤكداً بقوله "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي والإدارة الذاتية لا ننسى فنانينا القدامى الذين كبرنا على أصواتهم ولازلنا نسمع لهم ونأنس بكلماتهم وأصواتهم العذبة".

من جانبها شكرت الفنانة القديرة أمل كعدل، رئيس الإدارة الذاتية على حفاوة الاستقبال ورحابة صدره وتواضعه من خلال الاستماع إلى معاناة الفنانين الجنوبيين الذين عصفت بهم ظروف الحياة، ومن ثم قدمت الفنانة أمل كعدل، للواء بن بريك، هدية تذكارية تقديرا لجهوده.

من جانبه شكر اللواء أحمد سعيد، الفنانة كعدل، على الهدية ، مؤكداً أنه سيتم دعوتها مع مجموعة من الفنانين وتكريمهم في الأيام القليلة القادمة، مؤكداً إن هذا يعد أقل تقدير على ابداعاتها وعطاءاتها الفنية التي يُشهد لها، كما قدم اللواء أحمد سعيد، للفنانة كعدل مساعدة رمزية مقدمة من الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى مبلغ مليون ريال كتبرع لصندوق التـُراث الثقافي لدعم فناني الجنوب.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد عقيل، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية والأستاذ التربوي والأدبي عبده بعيصي والأخ محمد علي محسن (ابو الشهيدين)، والأخ نزار القيسي.