شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. بيع كجم الخبز بـ 500 ريال في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب امس الإثنين، في مقر الجمعية الفنانة القديرة أمل

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