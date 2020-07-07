شكرا لبحثكم عن خبر جامع حضرموت يحذر من تكرار اخطاء الماضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر مؤتمر حضرموت الجامع ، بيانًا صحفيًا حول مستجدات الأحداث، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والحضرمية، ومنها ما يجري من ترتيبات وحوارات سياسية في الرياض .

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وأعتبر الجامع الحضرمي عدم إشراك حضرموت أو الأخذ برأيها - في هذه الترتيبات - والتعاطي معها وفق ثقلها ومواردها ومساحتها وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي «اغفال واضح»، و «استمرار للإهمال والتهميش والاقصاء الذي اكتوت به حضرموت سنينًا عديدة من أنظمة السياسة التي توارثت الحكم عليها».

وأشار البيان إلى أن «مشاريع الهيمنة والضم لن تجدى هذه المرة» ، محذرًا منها، لافتًا إلى أن حضرموت اختارت طريق مستقبلها، ولن يرتضي ابناؤها غيرها، داعيًا قيادات الدولة والحكومة إلى «الإنصات لصوت الحق والعدل والإنصاف وعدم تكرار أخطاء من سبقهم» .