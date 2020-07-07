شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة شفاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت المحافظات المحررة باليمن الاثنين 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 وفيات، بالاضافة الى تسجيل 23 حالة تعافي.

واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: "‏تسجيل (19) حالات إصابة جديدة كالتالي: (18)‎حضرموت، (1) ‎شبوة، وتم تسجيل 7 حالات وفاة: (4) ‎حضرموت، (2) ‎تعز، (1) ‎شبوة".

واضافت: "كما سجلت (23) حالة شفاء: (12) ‎تعز، (10) ‎حضرموت، (1) ‎لحج، بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1284) و(345) وفاة و(575) تعافي".