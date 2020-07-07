طبيبان من حضرموت يكشفان عن إصابتهما بفايروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصيبا طبيبان بوادي حضرموت بفيروس كورونا واعلن كل من د.فيصل باوزير ود.عمر بن مسفر وهما من ابناء مديرية شبام وادي حضرموت.
وكشف باوزير ومسفر كل على حدا بصفحتيهما بالفيسبوك اجراءهما الفحص وتاكد اصابتهما بالفيروس وانهما حاليا في العزل المنزلي.
وافادت مصادر طبية عدن تايم ان باوزير وبن مسفر يعتقد ان الاصابة بالفايروس وصلتها عن طريق العدوى اثر تردد عدد من المرضى على عيادتهما مبتهلة الى المولى ان يعجل بشفائهما.
وتزداد حالات الوفيات بمدن وادي حضرموت في وقت تشهد المناطق حميات واوبئة بينها كوفيد 19 وحتى يوم الاثنين فان عدد الحالات المؤكده التراكميه في مختلف مديريات الوادي المصابة بفيروس كورونا تفوق 200 حالة فيما بلغت اقتربت المخالطة 500 حالة.
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