شكرا لبحثكم عن خبر مسؤولة ببنك اليمن الكويت تطلع رئيس الادارة الذاتية على ضغوطات ومشاكل تواجه عماله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، صباح اليوم، في مقر الجمعية لمياء مجوّر، مساعد المدير العام لبنك اليمن والكويت، مدير منطقة عدن.

وفي اللقاء الذي ضم نائبي رئيس الجمعية الوطنية المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والدكتور أنيس لقمان، رحب اللواء بن بريك، بالأخت لمياء مجور، وأشاد بالمواقف الوطنية والمهنية التي تتمتع بها إدارة البنك في العاصمة عدن ، وبالدور الريادي الذي قام ويقوم به في من أجل الحفاظ على استقرار العملة ومنع المضاربة بها في الأسواق المحلية.

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من جانبها شكرت لمياء، رئيس الإدارة الذاتية على حسن الاستقبال وعلى إتاحته الفرصة لإدارة لإطلاعه عن كثب على المشكلات والضغوطات التي يتعرض له عمال البنك، مؤيدة بذلك القرار الصائب الذي اتخذته رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في إعلان الإدارة الذاتية بالجنوب، لانتشال البلاد من الأوضاع المُزرية في الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين والوقوف إلى جانبهم في نيل حقوقهم المشروعة.

في ختام اللقاء، أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك، استعداد الإدارة الذاتية لتذليل الصعّاب والنظر بكل ما تم طرحه من قضايا وحلها بصورة عاجلة بما يحفظ حقوق العمال في البنك.

حضر اللقاء، عيشة طالب، رئيس لجنة المرأة والطفل في الجمعية الوطنية ونادرة عبدالقدوس، نائب رئيس لجنة الإعلام وميرفت السلامي، رئيس النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية ومن جانب إدارة البنك هبة رياض، نائب مدير البنك وأحمد أسامة، رئيس النقابة في البنك.

ووضعت الادارة الذاتية مطلع الاسبوع بنك اليمن الكويت الحراسة المشددة إستحابة لاستغاثة نقابة عمال البنك وتضامن نقابة عمال المصارف معها ونشرت عدن تايم خبرا بذلك الجمعة الماضية.