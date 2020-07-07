شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 20 حوثيا في هجوم خاطف شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل 20 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين ، في هجوم خاطف شنه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، على مواقع تمركز المليشيا في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن المعارك التي دارت في جبهة "صلب "و"وادي اللسان" بجبهة نهم، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا حوثيا وجرح العشرات، بعد هجوم خاطف على مواقع الانقلابيين.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الجيش الوطني، شنت بالتزامن، هجوما آخر على مواقع المليشيا الحوثية في جبهة" نجد العتق" التابعة لمديرية نهم، ما أسفر عن تحرير مواقع استراتيجية.

كما أسفرت المعارك عن استعادة 3 عربات عسكرية وكميات واسعة من الأسلحة والذخائر كانت مكدسة بمواقع المليشيا في منطقة "نجد العتق" التي تم تحريرها.

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وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، المعارك على الأرض، ووفقا للمصدر، فقد دمرت الغارات الجوية دبابة حوثية وعدد من الدوريات العسكرية التابعة للانقلابيين.

وفي سياق مواز، أعلن مركز مسام السعودي، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انتزاع 1092 لغمًا حوثيا وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

وذكر المركز، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 173 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

ووفقا للبيان، فقد راح ضحية تلك الألغام الحوثية، عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.