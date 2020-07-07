شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة أحد افراد الأسرة الملكية قبل قليل .. الإسم و الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي قبل قليل الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز ?? عاما. وغرد حساب الملك سعود على تويتر قائلا: ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود ، الذي توفي الان ، اللهم إغفر له وأرحمه ، وثبته عند السؤال ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .
وقال حساب تاريخ آل سعود على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة إلى سيدي #الملك_سلمان ولسمو #ولي_العهد الأمين ولذرية #الملك_سعود، رحم الله الأمير #خالد_بن_سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
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