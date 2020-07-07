شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : هاني بن بريك يشعل غضب أنصاره ومعارضيه بتغريدة مثيرة للجدل عن ’’بن زايد‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار هاني بن بريك جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة يعظم فيها مواطنا إماراتيا مرفقا إياها بصورة لهذا المواطن.

وقال بن بريك في تغريدته التي عنونها" بشموخ زايد وعزة وطن":"بتغريدة من حسابه الشخصي تهتك ستر الباطل، جعلت من المجرمين في كل واد يهيمون ويصرخون، إنه المواطن الإمارتي عبدالله بن زايد"

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ولاقت تغريدة هاني بن بريك انتقادا واسعا وردة فعل غاضبة حتى من أولئك الذين ينتمون للمجلس الانتقالي ويدينون بالولاء لدولة الإمارات.

وخاطب أحد الموالين للمجلس الانتقالي هاني بن بريك بالقول :" ‏‎ياشيخ هاني وضع الكهرباء في عدن يزداد سوء، المواد الغذائية في تصاعد مستمر و العملة الأجنبية ترتفع ، الاغتيالات مستمرة والوضع الأمني يتدهور "

وعبر آخرون عن سخطهم الشديد من تغريدة بن بريك معتبرين إياها تلمييعا لشخصيات إماراتية فيما يعيش الوطن جراء انقلاباتهم أسوء وضع له على مر التاريخ.