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التوافق في الرياض على أسماء رئيس الحكومة القادمة ومحافظ عدن

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة على كواليس وتفاصيل، المشاورات الجارية في الرياض بخصوص ”اتفاق الرياض“، الموقع بين الحكومة الشرعية، وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم اماراتيا، الاثنين 6 يوليو/تموز، عن التوصل لاتفاق بخصوص عدد من النقاط.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، انه تم التوافق على إعادة تسمية، معين عبد الملك رئسا للحكومة التي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة.

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وأكدت المصادر انه تم التوافق ايضا على تعيين، أحمد حامد لملس، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، محافظا لعدن.

كما تم الاتفاق على إعادة الأموال المنهوبة 64 مليار التي نهبها المجلس الانتقالي، بالاضافة الى الاتفاق على عودة سلطات الحكومث الشرعية إلى محافظة ارخبيل سقطرى وإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الانقلاب.

وأشارت المصادر الى ان نقطة الخلاف المتبقية، هي أسماء الوزرات، حيث يرفض المجلس الانتقالي المضي في استكمال اتفاق الرياض حتى يعرف أسماء وعدد الوزارات التي سوف تمنح له.

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