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عدن - ياسمين التهامي - عريس عربي في شهر العسل يفقد حياتة على يد زوجتة .. والشرطة تكشف عن السبب الصادم والمفزع !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت عروس مصرية على قتل زوجها شنقاً وذلك بمساعدة شقيقها قبل انقضاء فترة شهر العسل، وذلك لعدم رغبتها في استكمال حياتها معه لزواجها منه دون رغبتها. البداية جاءت عندما تلقى اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة الشرقية المصرية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بتلقيه بلاغاً من أهالي عزبة دعبس بقرية وادى الملاك بدائرة المركز بعثورهم على أحد الأعراب ويدعى “محمد . و . ش” ، 25 سنة عاطل مشنوقا على سريره داخل غرفة نوم منزله. تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة، وكشفت جهوده عن وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه، وأن وراء الحادث عروسه “بشاير . س . ز ” 23 عاما وشقيقها “22 عاما”، وجميعهم من ذات القرية، وأن المتهمة لا ترغب في استكمال حياتها معه وأن زواجها منه تم بدون رغبتها منذ البداية. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على الزوجة وشقيقها. وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. ت عروس مصرية على قتل زوجها شنقاً وذلك بمساعدة شقيقها قبل انقضاء فترة شهر العسل، وذلك لعدم رغبتها في استكمال حياتها معه لزواجها منه دون رغبتها. البداية جاءت عندما تلقى اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة الشرقية المصرية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بتلقيه بلاغاً من أهالي عزبة دعبس بقرية وادى الملاك بدائرة المركز بعثورهم على أحد الأعراب ويدعى “محمد . و . ش” ، 25 سنة عاطل مشنوقا على سريره داخل غرفة نوم منزله. تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة، وكشفت جهوده عن وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه، وأن وراء الحادث عروسه “بشاير . س . ز ” 23 عاما وشقيقها “22 عاما”، وجميعهم من ذات القرية، وأن المتهمة لا ترغب في استكمال حياتها معه وأن زواجها منه تم بدون رغبتها منذ البداية. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على الزوجة وشقيقها. وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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