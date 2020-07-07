شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة غريبة :قتل زوجته ودفن جثتها أمام المنزل بعد 5 أشهر زواج.. والتحقيقات تكشف السبب الصادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة :قتل زوجته ودفن جثتها أمام المنزل بعد 5 أشهر زواج.. والتحقيقات تكشف السبب الصادم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دم شاب مصري على زوجته خنقا، وقام بدفن جثتها فى حفرة أمام منزله بالقرية، لوقوع خلافات بينهما بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجهما. ووفقاً لصحف مصرية، تمكن رجال المباحث من العثور على جثة لسيدة تدعى ن. م. ف، وتبلغ من العمر 20 سنة. وكشفت التحريات أنها لقيت مصرعها خنقا على يد زوجها أ. ى. ع، والبالغ من العمر 22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما قام على إثرها الزوج المتهم بخنقها وقام بدفنها فى حفرة أمام منزلهما. وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. دم شاب مصري على زوجته خنقا، وقام بدفن جثتها فى حفرة أمام منزله بالقرية، لوقوع خلافات بينهما بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجهما. ووفقاً لصحف مصرية، تمكن رجال المباحث من العثور على جثة لسيدة تدعى ن. م. ف، وتبلغ من العمر 20 سنة. وكشفت التحريات أنها لقيت مصرعها خنقا على يد زوجها أ. ى. ع، والبالغ من العمر 22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما قام على إثرها الزوج المتهم بخنقها وقام بدفنها فى حفرة أمام منزلهما. وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في حادثة غريبة :قتل زوجته ودفن جثتها أمام المنزل بعد 5 أشهر زواج.. والتحقيقات تكشف السبب الصادم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.