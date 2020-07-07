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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : فنانة شهيرة كيف تنهار على الهواء مباشرة وتفجر مفاجأة: عن رجاء الجداوي قبل وفاتها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الفنانة يسرا، عن تعازيها لمصر والوسط الفنى فى وفاة الفنانة رجاء الجداوى، معلقة: "مفيش حد محبش رجاء، لأنها راقية وجدعة وحنونة". وأضافت يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc": "آخر كلمة قالتهالى أنا اتولت فى الإسماعيلية وشكلى هموت هناك". وبكت يسرا، على الهواء قائلة: "هى جميلة ومش هتتكرر، وكانت هانم فى أخلاقها وكل عطائها، الست دى خلتنا نعمل خير، ربنا يرحمك يا رجاء". ت الفنانة يسرا، عن تعازيها لمصر والوسط الفنى فى وفاة الفنانة رجاء الجداوى، معلقة: "مفيش حد محبش رجاء، لأنها راقية وجدعة وحنونة".وأضافت يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc": "آخر كلمة قالتهالى أنا اتولت فى الإسماعيلية وشكلى هموت هناك". وبكت يسرا، على الهواء قائلة: "هى جميلة ومش هتتكرر، وكانت هانم فى أخلاقها وكل عطائها، الست دى خلتنا نعمل خير، ربنا يرحمك يا رجاء".

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