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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : بعد القصف على القاعدة الوطنية الليبية .. شاهد كيف كان اول رد عسكري تركي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع "Haber7" التركي أن تركيا نشرت منظومة دفاع جوي جديدة في ليبيا عقب تدمير منظومتها في غارات الجيش الوطني الليبي على قاعدة الوطية. وقال الموقع إن تركيا قامت بشراء منظومة "إس-125" الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت الليبية. وأضاف أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا. وشن طيران حربيآ فجر الأحد 9 غارات على قاعدة الوطيةآ أسفرت عن خسائر لتركيا في المعدات العسكرية، حيث دمرت منظومة عسكرية من طراز هوك و3 رادارات. موقع "Haber7" التركي أن تركيا نشرت منظومة دفاع جوي جديدة في ليبيا عقب تدمير منظومتها في غارات الجيش الوطني الليبي على قاعدة الوطية. وقال الموقع إن تركيا قامت بشراء منظومة "إس-125" الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت الليبية. وأضاف أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا. وشن طيران حربيآ فجر الأحد 9 غارات على قاعدة الوطيةآ أسفرت عن خسائر لتركيا في المعدات العسكرية، حيث دمرت منظومة عسكرية من طراز هوك و3 رادارات.

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