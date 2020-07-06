شكرا لبحثكم عن خبر وزراء الانتقالي يستعدون لليمين الدستوري .. ومصير الوحدة من هذه الإجراءات سيكون على هذا النحو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الاوقاف الاسبق وعضو مجلس الشوري الحالي الدكتور فؤاد بن الشيخ ابوبكر عن اليمين الدستورية الذي قام بتأديته قيادات المجلس الانتقالي عندما كانوا في الحكومة اليمنية .

وقال بن الشيخ ابوبكر انه قام باضافة ان شاء الله تعالى في القسم الخاص بالمحافظة على الوحدة اليمنية واكد انه طلب منه اعادة القسم مرة اخرى وقام باعادته مثلما فعل مضيفا مشيئة الله .

وتساءل ناشطون يمنيون عن اليمين الدستورية الذي سوف يؤديه وزراء الانتقالي حيث انه بالقسم هناك فقره خاصة بالمحافظة على وحدة واستقلال اليمن .

نص اليمين الدستورية التي سيؤديها الوزراء أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي :

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أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنةرسوله،وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون،وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما اقول شهيد.

وهذا نص الماده (160) من دستور الجمهوريه اليمنيه اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيس الجمهوريـة ونائبه وأعضـاء مجلس النواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:

- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)).