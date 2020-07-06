شكرا لبحثكم عن خبر بنك الحوثي يمنع بيع الدولار لتجار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر بنك صنعاء، الاثنين، تعميما هاما بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وتضمن التعميم، توجيه شركات الصرافة بمنع بيع العملات الاجنبية لتجار ومستوردي المشتقات النفطية والسلع الاساسية والذرة والحديد والصلب.

وجاء التعميم بحجة منع المضاربة بالعملات وأسعار الصرف.

وكان الخبير الاقتصادي، علي التويتي، أشار إلى أن سوق العملات بصنعاء سيشهد تحسنا ونزول بشكل كبير، لكون الاجراءات التي اتخذتها لجنه المدفوعات والبنك المركزي؛ التابعين للمليشيا الحوثية، صحيحة.

و وجهت المليشيا تجار المواد الغذائية والدواجن بعدم توريد مبيعاتهم الى شركات الصرافه وايداعها في البنوك.

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