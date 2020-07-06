شكرا لبحثكم عن خبر محمد العرب يعلن «تسليم أمره لله» .. شاهد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نشر موفد قناتي العربية والحدث في اليمن ، الإعلامي محمد العرب، تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر، أعلن فيها تسليم أمره لله وحده.
وأثارت التغريدة جدلا واسعاً لدى متابعيه واصابتهم بالحيرة.. فمنهم من قال أن مرض خطير قد أصاب أحد أفراد أسرة "العرب" ، وهو بعيد عنه وغير قادر على الوقوف بجانبه. ومنهم من ارجع تسليم أمره لله ، إلى ديون كبيرة عليه .
أما المجموعة الثالثة من المغردين المتابعين للإعلامي محمد العرب ، فأصيبوا بالحيرة.. واكتوفوا بالدعاء له بالفرج.
وهذا نص التغريدة كما رصدها " أحداث نت " :
"كُن معي يا الله فلا أحد يعلم ما أمُر به غيرك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العرب يعلن «تسليم أمره لله» .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.