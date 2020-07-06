شكرا لبحثكم عن خبر محمد العرب يعلن «تسليم أمره لله» .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر موفد قناتي العربية والحدث في اليمن ، الإعلامي محمد العرب، تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر، أعلن فيها تسليم أمره لله وحده.

وأثارت التغريدة جدلا واسعاً لدى متابعيه واصابتهم بالحيرة.. فمنهم من قال أن مرض خطير قد أصاب أحد أفراد أسرة "العرب" ، وهو بعيد عنه وغير قادر على الوقوف بجانبه. ومنهم من ارجع تسليم أمره لله ، إلى ديون كبيرة عليه .

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أما المجموعة الثالثة من المغردين المتابعين للإعلامي محمد العرب ، فأصيبوا بالحيرة.. واكتوفوا بالدعاء له بالفرج.

وهذا نص التغريدة كما رصدها " أحداث نت " :

"‏‎‏كُن معي يا الله فلا أحد يعلم ما أمُر به غيرك".