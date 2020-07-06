شكرا لبحثكم عن خبر شاهد "صورة" نادرة تجمع ثلاثة رؤساء لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع ثلاثة رؤساء لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً وتجمع الصورة كلا من الرئيس الاسبق سالم ربيع علي (سالمين) والرئيس علي ناصر محمد والرئيس علي سالم البيض Advertisements وقال الناشطون ان الصورة التقطت خلال فترة رئاسة الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) وذلك أثناء زيارة لقيادة سلاح الدروع بقيادة النقيب عمر علي العطاس، الصورة

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