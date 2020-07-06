مؤتمرشعب الجنوب يختتم دورته الانتخابية بكافة مديريات عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت اللجنة الإشرافية للدورة الانتخابية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب بمديريات محافظة عدن والذي تعتبر مديرية دار سعد آخر المديريات اختتام المحافظة لقوائم قيادات المديريات بالمحافظه استعدادا لانعقاد الموتمر العام للمحافظة . وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين الموافق ٦/يوليو/٢٠٢٠م افتتحت رئاسة اللجنة الإشرافية للدورة برئاسة الأستاذ ايمن محمد ناصر النواصري رئيس اللجنة الإشرافية للدورة الانتخابية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وبحضور نائبه الاخ حسين احمد صعده ومقرر اللجنة ارسلان السليماني القى رئيس اللجنة الإشرافية للدورة الانتخابية لأعمال المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في كلمة مقتضبة نقل في مستهلها تحيات الأخ المناضل محمد علي أحمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وتمنياته بنجاح المؤتمرات الفرعية وصولا إلى مؤتمر المحافظة والمؤتمر العام المقرر انعقاده في وقت لاحق . وقدم النواصري لمحة عن نضالات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في سبيل الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية . عقب ذلك فتح باب الترشيح للهيئة القيادية في المديرية ومرشحي المديرية إلى الهيئات القيادية في المحافظة . وبعد الاختيار والتصويت الحر من قبل الحاضرين تم اختيار ممثلي المديرية إلى هيئات مؤتمر شعب الجنوب في العاصمة عدن وقيادة المؤتمر في المديرية والدوائر العاملة على النحو التالي : 1-- حسن عائش علي حسن . ممثلا عن مديرية دار سعد عضوا في رئاسة المجلس الوطني بالمحافظه. 2-- شوقي سعيد محمد جبير . ممثل عن المديريه عضو في الهيئة التنفيذية للمحافظة. 3- نوال وارس شمو علي. ممثلة المراءه عن المديرية لرئاسة القطاع النسائي بالمحافظة. 4-- منال طه عقلان . ممثلة عن الشباب بالمديرية لرئاسة قطاع الشباب بالمحافظة. كما تم التوافق والتصويت بالإجماع على قيادة المديرية ودوائرها باختيار:-- 1-- ثريا عبدالله مقبل سعيد . رئيس المديرية . 2-- محمد حامد احمد نعمان . نائب أول لرئيس المديرية . 3-- طارق محمد العتيقي . نائب ثاني لرئيس المديرية.. 4-- جلال صالح سيف . رئيس الدائرة التنظيمية . 5-- ناصر سالم صالح باجبع . نائب رئيس الدائرة التنظيمية. 6-- سعيد محمد قحطان . رئيس الدائرة الجماهيرية . 7- عبدالله فيصل حسين ثابت . نائب رئيس الدائرة الجماهيرية. Advertisements 8-- حسن عائش علي حسن . رئيس الدائرة الإعلامية. 9-- صدفة احمد موسى. نائب رئيس الدائرة الإعلامية. 10-- مراد قاسم عبدالحق رئيس الدائرة المالية. 11-- ايناس صالح عبدالله حسن نائب رئيس الدائرة المالية. 12-- منيره يونس عبدالرزاق ابراهيم . رئيسة دائرة المرأءه . 13--هناء محمد سعيد .نائب رئيسه دائرة المراءه . 14-- جمال عبده احمد سالم. رئيس دائرة الشباب . 15-- سلطان سعيد علوي . نائب أول لدائرة الشباب 16-- عمر ابوبكر احمد المعلم باهارون . نائب ثاني 17-- محمد عبدالعالم علي كليب . رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان . 18-- فرج محمد صالح نائب رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان 19-- رؤوف هاني علي. عضوا . 20-- محمد حسن صالح . رئيس دائرة الامن والدفاع .. 21-- الخضر احمد عبدالله نائب رئيس دائرة الامن والدفاع 22-- اياد شرف سيف ..عضوا. 23-- شفيع محمود محمد . رئيس دائرة الرقابة والتفتيش *صدئ شعب الجنوب

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