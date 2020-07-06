شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء يجري نقاشا مستفيضا حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاشا مستفيضا حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا الى التقدم الجاري بناءا على الجهود الحثيثة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، والتطورات في هذا الجانب.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، التطورات الاقتصادية في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية والتدابير الواجب اتخاذها واهمية تنسيق الجهود وتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة مسار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يدعم الجهود لكبح انهيار العملة التي تؤثر بتداعياتها الخطيرة على حياة ومعيشة المواطنين في جميع انحاء البلاد دون استثناء.. لافتا الى تطورات الوضع الميداني والعسكري والصحي.

وتطرق رئيس الوزراء الى التحركات الأممية الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونتائج اللقاءات في ظل استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بالتصعيد العسكري في مختلف الجبهات، واستهداف المدنيين واطلاق الصورايخ والطائرات المسيرة ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في مؤشر على عدم جديتها في السلام او الحل السياسي.. مشيرا الى استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال ازمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل عن الاليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة.

وأقر مجلس الوزراء تعزيز محافظة المهرة بمبلغ مالي بصورة عاجلة واستثنائية لمواجهة النفقات والالتزامات الطارئة للمحافظة، بناءا على المذكرة المرفوعة من المحافظ.. ووجه بهذا الخصوص السلطة المحلية بمحافظة المهرة بمضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا خاصة في المنافذ.

والزم المجلس السلطة المحلية بمحافظة المهرة بتقديم تقارير عن النفقات والايرادات بصورة دورية، وعدم فتح أي حسابات مخالفة لقانون السلطة المحلية، مؤكدا دعمه للسلطة المحلية في جهودها لتعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني في محافظة المهرة.

وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، تقرير حول مستجدات الوضع الميداني والعسكري في مختلف الجبهات، والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية على ضوء استمرار التصعيد لمليشيا الحوثي الانقلابية .. مؤكدا انه تم وبإسناد من رجال القبائل كسر كل الزحوفات والهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ودحرها من عدد من المواقع خاصة في جبهات الجوف والبيضاء ونهم وصرواح.

وأشاد مجلس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود انهاء الحرب.. مثمنا الدور المتميز للقبائل في مساندة الجيش الوطني والدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت الوطنية، إضافة الى الدعم والاسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية ومؤخرا في غرب ارخبيل سقطرى وفي بحر العرب.

وأوضح، ان سفن صيد إيرانية دخلت الأسبوع الماضي إلى مسافة لا تزيد عن ٩ ميل من السواحل اليمنية جنوب غرب ارخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين، وما تقوم به من انتهاكات مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية.

وعبر مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره بشدة للأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة الى مليشيا الحوثي.. مطالبا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساس بسيادة اليمن وامنه واستقراره.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، حول مستجدات وباء كورونا والمنخفض الجوي المداري والجهود المبذولة للتعامل معه في المحافظات المتأثرة .. مشيرا الى التقارير الأولية الواردة من المحافظات حول المنخفض الجوي المداري، وكذا عن حالات الإصابة والاشتباه والوفيات بوباء كورونا والتي سجلت انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة.

كما تطرق وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، الى التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخرا ، والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة.. مؤكدا تراجع في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع اعداد المتعافين.

ولفت الى طبيعة أداء المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن .. واتخذ المجلس بهذا الخصوص الإجراءات الملائمة لتصويب أي انحرافات في عمل هذه المنظمات.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، عن وضع الاتصالات، وخطط الوزارة وما نفذته والتحديات التي تواجهها من اجل بناء بنية تحتية في عدن، إضافة الى المشاريع التي انجزتها خلال الفترة الماضية وبينها بناء البوابة الدولية في عدن ونقل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن الى عدن، إضافة الى انشاء شبكة تراسل المعطيات لربط البنوك والشركات الكبرى وغيرها.

وتضمن التقرير البنية التحتية المطلوبة لانتقال شركات الهاتف النقال الى عدن .

كما قدمت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي تقرير حول الوضع القانوني لشركات الهاتف النقال.