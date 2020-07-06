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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ بتعز تناقش آلية حماية عناصر الجيش في الجبهات من الأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز مساء اليوم توفير الحماية لابطال الجيش الوطني في ظل انتشار الاوبئة.
وتطرق الإجتماع برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق الى الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وجرى التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهات، والوقوف امام الاحتياجات اللازمة من المستلزمات الوقائية الصحية والاحترازية.
واستعرض مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي، تقرير عن الوضع الوبائي بتعز وانتشار عدد من الأوبئة والحميات المختلفة كمرض الدفتيريا وحمى الضنك وغيرها من الحميات الفيروسية الموسمية الى جانب وباء كورونا المنتشر بشكل كبير والذي ينبغي على الجميع التعاون لمواجهة هذه الأوبئة.
واقر الاجتماع تكليف لجنة تضم مدراء مكاتب الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية ومدير مستشفى الشهيد عدنان الحمادي ( العسكري سابقا ) ورئيس فريق الاستجابة وذلك لاعداد خطة عاجلة لاحتياجات افراد الجيش من المستلزمات الوقائية من الأوبئة والرفع بها خلال 48 ساعة.
كما أقر الإجتماع اصدار تقرير اسبوعي بالحالة الوبائية في المحافظة ونشره في وسائل الإعلام.
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