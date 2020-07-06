أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 وهي كالتالي :

القوات الشرعية تحرر مواقع في نجد العتق وتسحق عناصر حوثية حاولت التسلل في جبل صلب https://www.elyamnelaraby.com/488948/ جمعية صرافي عدن تعلن إغلاق كافة محلات الصرافة رفضاً لتعسفات المركزي https://www.elyamnelaraby.com/488960/ منظمة "الايادي البيضاء" تزود مستشفيات بحضرموت والمهرة بمستلزمات طبية https://www.elyamnelaraby.com/488963/ البركاني : جرائم الحوثي تعمل على تعقيد الأوضاع أكثر https://www.elyamnelaraby.com/488973/ إرتفاع عدد إصابات كورونا في اليمن إلى 1284 حالة https://www.elyamnelaraby.com/488975/ Advertisements محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني يعلن عن تضامنه الكامل مع قوات النخبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/488888/ خبير عسكري لــ"الخليج 365": الأمم المتحدة عاجزه عن تنفيذ اتفاق استوكهلم فما المنتظر منها.. وهذه أهداف إيران https://www.elyamnelaraby.com/488908/ إب.. مقتل مواطن برصاص مسلح بالعدين وسط فوضى أمينة https://www.elyamnelaraby.com/488925/ المشتركة تحبط محاولتي تسلل حوثية بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488926/ الضالع.. مصرع 5 من الحوثيين بنيران القوات المشتركة في جبهة مريس https://www.elyamnelaraby.com/488936/ البركاني : جرائم الحوثي تعمل على تعقيد الأوضاع أكثر https://www.elyamnelaraby.com/488973

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